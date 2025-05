Salone del Libro, Buffon “Nello stand Farnesina per parlare di sport”

ROMA (ITALPRESS) - "Anche quest'anno la Farnesina sarà presente al Salone del Libro di Torino con un padiglione e un ricco programma di iniziative ed eventi. Vi aspetto tutti all'inaugurazione dello stand giovedì 15 maggio alle ore 12.30. Parleremo insieme del ruolo della Nazionale Italiana di calcio e dello sport come strumento per diffondere i nostri valori nel mondo, raccontare la nostra storia e costruire ponti con altre culture". Così Gianluigi Buffon in un videomessaggio in cui l'ex portiere invita tutti a partecipare al Salone del Libro e in particolare a fare visita allo stand della Farnesina. gsl/mca1 (Fonte video: Farnesina)