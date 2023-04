TORINO (ITALPRESS) – Annalena Benini sarà la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026. Lo comunicano il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, e il Presidente dell’Associazione Torino. La presentazione è prevista alle 17.45, a Palazzo Madama, presso la Sala delle Feste. La Benini è nata nel 1975 a Ferrara, sposata con due figli, vive a Roma. Dal 2001 scrive per “Il Foglio”, occupandosi di cultura, storie, persone e libri. Ha fondato e cura l’inserto settimanale “Il Figlio” e la rivista culturale “Review”. Ha pubblicato ‘La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteraturà (Rizzoli 2018). Per la Rai ha scritto e condotto i programmi televisivi ‘Romanzo italianò e ‘Pietre d’inciampò.

Per Einaudi ha curato l’antologia ‘I racconti delle donnè (2019) e ha pubblicato ‘Annalenà (2023).

