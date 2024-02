Salis, Zaia “Tema dignità umana forse non acquisito da altri paesi”

ROMA (ITALPRESS) - "Non entro nel merito della vicenda di Ilaria Salis, poi c'è un tema di rispetto della dignità umana che noi abbiamo già acquisito come paese e che forse altri paesi non hanno acquisito". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della presentazione del suo libro “Fa’ presto, vai piano. La vita è un viaggio passo a passo”. xc3/tvi/gsl