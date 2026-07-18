Salgono a 100 i centri DesTEENazione in Italia rivolti ai giovani dagli 11 ai 21 anni

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il rafforzamento della rete dei centri DesTEENazione sul territorio nazionale. Grazie allo scorrimento della graduatoria dell’Avviso pubblico “DesTEENazione – Desideri in azione” salgono a 100 gli presidi socioeducativi di comunità rivolti ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 21 anni finanziati nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Lo rende noto il ministero del Lavoro.

Sono stati ammessi a finanziamento otto ulteriori Ambiti territoriali sociali con relativi centri, che ampliano la rete dei servizi dedicati a preadolescenti e adolescenti su Basilicata (Matera), Campania (Portici e Piedimonte Matese), Puglia (Molfetta, Mesagne), Sardegna (Sanluri), Sicilia (Ragusa e Canicattì). L’investimento complessivo previsto supera i 25 milioni di euro.

“L’inclusione è un progetto di Paese che nei centri DesTEENazione diventa visibile e concreto – ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -. L’apertura di altri otto spazi, grazie all’ulteriore investimento di oltre 25 milioni di euro, rafforza le azioni del PN Inclusione nel Sud e nelle Isole e la presenza dei servizi sul territorio. Sono luoghi in cui il futuro diventa accessibile attraverso un welfare di prossimità e di prevenzione, costruito con il lavoro delle équipe multidisciplinari e sulle esigenze reali di ragazze, ragazzi e famiglie”.

“Con le 100 Comunità giovanili DesTEENazione, sostenuti da un investimento di circa 342 milioni di euro, compiamo un passo decisivo nella costruzione di un welfare capace di offrire opportunità di crescita sana, promuovere il benessere e intercettare precocemente i bisogni dei più giovani”, ha aggiunto il viceministro Maria Teresa Bellucci. “Un grande investimento sulle nuove generazioni, che pone al centro l’educazione e la prevenzione e che si affianca al piano di rafforzamento dei servizi sociali: dal maxi concorso da 545 milioni di euro per circa 4.000 nuove assunzioni, al concorso nazionale, in fase di definizione, rivolto agli assistenti sociali”.

I centri DesTEENazione sono spazi di comunità pensati per promuovere inclusione, accompagnamento socioeducativo, partecipazione e benessere attraverso un’ampia gamma di attività sociali, educative, formative, culturali, sportive e di orientamento finalizzate a favorire la crescita personale, rafforzare le competenze relazionali e affettive, prevenire la dispersione scolastica e sostenere i giovani nei percorsi verso l’autonomia e l’inserimento nel mondo del lavoro. I centri prevedono inoltre iniziative di accompagnamento e supporto rivolte alle famiglie, in stretta collaborazione con la rete dei servizi sociali territoriali.

-Foto IPA Agency-

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