Salerno (Sicindustria)”Fondamentale collaborazione Università-aziende”

"E' sempre più importante la collaborazione tra Sicindustria e l'Università di Palermo, perché questa collaborazione supporta le aziende che si cimentano con l'internazionalizzazione". Lo ha detto Nino Salerno, delegato di Sicindustria/EEN per l’internazionalizzazione, a margine dell'iniziativa Doing business with us!" che ha l'obiettivo di mettere in contatto gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in International Relations e le imprese. abr/gtr