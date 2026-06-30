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UniPa, Agnello “Esempio di buona pratica della Terza missione”
PALERMO (ITALPRESS) - "Questo è un esempio di buona pratica della Terza missione, cioè dell'azione dell'ateneo di divulgazione delle proprie ricerche presso un pubblico generale". Lo ha detto Fabrizio Agnello, docente del dipartimento di Architettura, a margine di "Shaping the future of cultural heritage", la giornata internazionale di studi promossa dal Sistema museale di ateneo dell'Università di Palermo. xd8/vbo/mca2