Palermo, Ferrandelli “Assegnata casa popolare allo Zen a famiglia con 5 minori”

PALERMO (ITALPRESS) - "E' stata riacquisita nel quartiere Zen un'altra casa popolare, a seguito del decesso di un precedente assegnatario e a seguito della mediazione della polizia municipale, e dell'Assessorato, con i parenti che volevano continuare a detenere l'immobile pur non avendo i titoli. La consegna dell'immobile è stata seguita dalla riconsegna a un nucleo iscritto alla lista dell'emergenza abitativa avente cinque minori, che finalmente trovano un tetto nel quale poter crescere e formare se stessi. Un'attività costante che portiamo avanti in tutta la città e che sta dando finalmente a chi ha bisogno di una casa il diritto di averla senza dover pagare il pizzo al mercato illegale che negli anni scorsi profittava su un bisogno fondamentale". Lo ha dichiarato l'assessore all'Abitare Sociale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, commentando l'assegnazione questa mattina da parte dell'Assessorato, con il supporto della Polizia Municipale, di un nuovo alloggio di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Zen. L'immobile è stato destinato a un nucleo familiare, inserito nella graduatoria dell'emergenza abitativa e composto da una famiglia con cinque minori. tvi/mca1/gtr (Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)