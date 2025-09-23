Salario minimo, ok definitivo del Senato alla legge delega

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea del Senato con 78 voti a favore, 52 contrari e nessun astenuto ha dato il via libera alla legge che delega il governo a intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Già approvato alla Camera il provvedimento viene licenziato dal Parlamento in via definitiva.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).