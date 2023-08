Salario minimo, Meloni “Confronto con opposizioni per proposta seria”

ROMA (ITALPRESS) - "Cercheremo di capire se c'è il margine per presentare insieme una proposta seria contro i salari bassi, che possa fornire dei parametri salariali per quei settori e quei lavoratori che non sono coperti e garantiti dalla contrattazione collettiva. Speriamo che si possa arrivare a una risposta condivisa", ha detto il premier Giorgia Meloni. ads/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Giorgia Meloni)