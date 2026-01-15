Salari, Pirulli “Potenziare il recupero del potere d’acquisto”

ROMA (ITALPRESS) - "Dall'analisi è venuto fuori un dato interessante: il primo è che negli ultimi anni c'è stato un forte recupero del potere di acquisto, basato su due elementi, quello contrattuale e quello fiscale. Secondo noi va potenziato questo percorso di recupero, in particolare sulle fasce medio basse che già hanno più dato rispetto alle fasce medie. E' importante rinnovare i contratti alle scadenze corrette, sia nel pubblico che nel privato. Nel 2024/2025 ci sono stati forti aumenti contrattuali ed è un dato molto positivo, mentre nel pubblico finalmente si rinnovano i contratti, addirittura si potrebbe iniziare a ragionare sul prossimo rinnovo e quindi avere una vigenza contrattuale per il pubblico dopo tanti anni di sofferenza". Così il segretario confederale della Cisl, Matteo Pirulli, intervenendo a margine di un evento Inps.