Sala “Non sono io a chiedere i Taxi ma i milanesi”

MILANO (ITALPRESS) - “È la realtà milanese che chiede i taxi, non io. Mettersi a fronteggiare anche il mondo dei tassisti, perché ci sarà da fronteggiare, che alla fine è fatto di persone che hanno le loro recriminazioni, il loro vissuto, che hanno pagato le licenze, non è una cosa facile. Da questo punto di vista, posto che tutti sappiamo che è difficile, dovremmo stare uniti”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione di due case museo del FAI ha risposto ai giornalisti in merito all’emissione di nuove licenze per i taxi. Giusto ieri, la giunta comunale approvato l’emissione di 450 nuove licenze. “Siccome i milanesi lo chiedono, quello che il sindaco deve fare è cercare, nel limite del possibile, di accontentare i concittadini. Troveremo le formule per farlo, intanto partiamo con le nostre 450”, ha aggiunto Sala aggiungendo che “se la regione non dovesse concedere anzitutto dirò con chiarezza ai milanesi che la regione non vuole e poi continueremo con la via data da questa nuova legge”. xh7/pc/gsl