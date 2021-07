Sala: “Milano non è malata, lo diranno i cittadini se la vedono così”

“Che Milano non sia una ‘Gotham City’ ne sono convinto: è una città che come tutte esce da questa pandemia con delle sofferenze, ma non la vedo come una città gravemente malata”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna promozionale ‘Not in Milano’. bla/pc/gtr