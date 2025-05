Sala “Intitolare un liceo a Ramelli? Il centrodestra poteva pensarci prima”

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha detto che si aspetta da parte del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sostegno per l’intitolazione di un liceo meneghino a Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso 50 anni fa.

“La questione la buttano addosso a me perché politicamente gli fa comodo. Ma sono stati al governo tanti anni e potevano pensarci, perché adesso?”, ha commentato il primo cittadino a margine di un evento a Palazzo Marino.

“Vedo che anche il deputato” di Fratelli d’Italia “Riccardo Corato se ne lamenta. De Corato è stato vicesindaco di Milano. Il centrodestra ha governato a lungo la città, si svegliano adesso con la richiesta? Così è sempre comodo”, ha aggiunto poi.

La Russa ha anche sollevato la questione della scuola milanese intitolata a Claudio Varalli, giovane del Movimento studentesco ucciso 50 anni fa, invitando Sala a non utilizzare “due pesi e due misure”. “E’ un precedente del 2001, e che fa seguito a un grande lavoro che è durato anni nella scuola stessa. Il preside si è attivato ed e’ stato un percorso molto lungo – ha spiegato il sindaco – . L’intitolazione a Varalli non è che scende dal cielo da una decisione dal sindaco e non è stata immediata. Se la scuola ha intenzione di intitolarsi a Ramelli, può avviare un percorso di riflessione perché queste cose devono convincere tutti”.

