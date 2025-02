Sala “In questo momento le città non sono molto aiutate dal Governo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Alla fine le città e i sindaci hanno tutti più o meno gli stessi problemi. Ovviamente stiamo parlando di due città diverse, ma credo che una condivisione delle problematiche e delle opportunità, non so, pensate alla cultura, pensate ai servizi, pubblici, mobilità, trasporti, l'importanza della tecnologia, ecco credo che ci sia da imparare reciprocamente e anche un po' ad aiutarsi. Oggettivamente in questo momento le città non sono molto aiutate dal Governo e non ne faccio un discorso proprio politico, non che i governi precedenti abbiano fatto molto di più". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del "Forum Milano-Palermo Genio Mediterraneo", al Teatro Massimo, nel capoluogo siciliano. "Il sindaco Lagalla ha invitato personalità in grado di dare suggerimenti", sottolinea. xd6/vbo/gtr