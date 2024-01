MILANO (ITALPRESS) – “Oggi ho visitato San Cristoforo, nuovo capolinea ovest della M4 che – vi confermo – entro settembre 2024 sarà aperta completamente. Con 21 fermate, ci vorranno 30 minuti per arrivare da qui a Linate”. Così, in un post su Facebook, il sndaco di Milano Beppe Sala. “Ciò che ruota intorno al capolinea San Cristoforo colpisce profondamente. Su un’area di 17 ettari, in parte già di proprietà del Comune e in parte proveniente da terreni sequestrati alla mafia, trova spazio un deposito che ospita di notte i 42 treni in servizio e un’officina per la manutenzione dei mezzi. Tutto ciò – aggiunge – si inserisce nel parco dell’ex scalo ferroviario di S. Cristoforo. In base al progetto, una passerella ciclopedonale collegherà Piazza Tirana al Ronchetto, permettendo ai residenti di Lorenteggio di accedere facilmente ai Navigli. Inoltre, una nuova centrale elettrica di A2A servirà la stazione ma anche il quartiere. In primavera tornerò, ma l’obiettivo, ripeto, è aprire entro fine settembre” conclude Sala.

