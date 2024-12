Sala “Davis e Atp Finals? Milano non ostile ad altre città”

MILANO (ITALPRESS) - "Milano è sempre a disposizione per qualunque cosa al servizio del Paese. Ma è prematuro parlarne, vorrei evitare che partissero speculazioni sul fatto che Milano è in guerra con qualcuno". Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, in merito alla possibilità di ospitare nei prossimi anni le Atp Finals o le Final Eight di Coppa Davis. xh7/glb/gsl