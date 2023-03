MILANO (ITALPRESS) – Saipem comunica che dal 14 marzo Rossella Carrara assumerà il ruolo di direttore External Communication and Brand Management a diretto riporto dell’Ad Alessandro Puliti, con l’incarico di definire le strategie di corporate communication e di sviluppo dell’immagine e della reputazione aziendale.

Nello specifico, coordinerà le attività di relazioni con i media, le digital PR, la crisis communication ed elaborerà le strategie per la gestione dell’immagine e dell’identità aziendale.

Rossella Carrara ha alle sue spalle oltre 20 anni di esperienza come consulente strategico a supporto di società multinazionali in diversi settori e arriva in Saipem dopo tre anni come vice president Corporate Relations and Sustainability del Gruppo Costa, per il quale ha gestito le attività di comunicazione, relazioni istituzionali e sostenibilità a livello globale.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di deputy managing director di Apco Worldwide in Italia, dove era responsabile delle attività di public affairs, stakeholder engagement, corporate responsibility e comunicazione, a livello nazionale e internazionale. Prima di Apco è stata senior director di Burson Marsteller, seguendo, in particolare, la comunicazione corporate e di crisi. La società ringrazia Loretana Cortis per il significativo contributo manageriale assicurato all’interno del Gruppo e per i risultati raggiunti, cui si associa l’augurio per la prossima sfida professionale.

foto ufficio stampa Saipem

(ITALPRESS).

