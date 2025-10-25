Sahara, una delegazione parlamentare italiana visita la regione di Laâyoune-Sakia El Hamra

LAAYOUNE (MAROCCO) (ITALPRESS) – Una delegazione parlamentare italiana, in rappresentanza dell’intergruppo parlamentare di sostegno all’iniziativa di autonomia nel Sahara, ha effettuato ieri una visita alla città di Laayoune, capitale del Sahara.

Durante la vista, la delegazione ha compiuto una serie di visite per conoscere da vicino le potenzialità della regione e le infrastrutture disponibili in vari ambiti socio-economici. Ettore Rosato, deputato di Azione, ha sottolineato che la regione di Laâyoune-Sakia El Hamra vive una fase di sviluppo contrassegnato da una reale volontà di creare le condizioni favorevoli alla crescita economica e al miglioramento della qualità della vita. “La regione conosce uno sviluppo notevole, sostenuto da importanti investimenti in diversi settori”, ha affermato Rosato, evidenziando la volontà condivisa di rafforzare le relazioni di amicizia tra il Marocco e l’Italia.

I membri della delegazione hanno avuto un incontro con il sindaco di Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, durante il quale hanno seguito una presentazione sul programma di sviluppo che include i vari progetti inseriti nel quadro del nuovo modello di sviluppo delle province del Sud.

I parlamentari italiani hanno inoltre incontrato il presidente della regione, Sidi Hamdi Ould Errachid, con il quale hanno approfondito il programma di sviluppo regionale e preso conoscenza dei principali progetti in corso. È stata anche sottolineata la pertinenza del piano di autonomia proposto dal Marocco come soluzione definitiva alla controversia attorno alla sovranità marocchina sul Sahara.

I parlamentari hanno poi esaminato i mezzi per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori dell’industria, del turismo, della logistica, delle energie rinnovabili, della sanità e dei servizi, con la prospettiva di organizzare incontri settoriali tra i professionisti dei due Paesi. Hanno inoltre evidenziato la necessità di promuovere programmi di scambio accademico e di incoraggiare le imprese a realizzare progetti concreti nella regione. La delegazione parlamentare italiana era composta da Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, Graziano Pizzimenti e Marco Dreosto senatori della Lega, Giovanni Arruzzolo e Giorgio Lovecchio, deputati di Forza Italia.

