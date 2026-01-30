Sahara Occidentale, l’Ue adotta una posizione di sostegno al piano di autonomia marocchino

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea ha adottato una posizione comune di sostegno al piano di autonomia marocchino per il Sahara Occidentale sottolineando che un’ autentica autonomia potrebbe rappresentare una delle soluzioni più praticabili. Nelle dichiarazione comune al termino del Consiglio d’associazione Ue-Marocco tenutosi ieri a Bruxelles, presieduto dal’Alta rappresentante europea per la politica estera e la politica di sicurezza Kaja Kallas e dal ministro degli Affari Esteri marocchino Nasser Bourita, l’Ue ha riaffermato il proprio impegno per una soluzione politica del differendo regionale sul Sahara occidentale, salutando l’adozione della Risoluzione 2797 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’Ue ha ribadito il pieno sostegno agli sforzi del Segretario generale dell’Onu e del suo inviato personale per facilitare e condurre negoziati fondati sul piano di autonomia proposto dal Marocco, considerato una base credibile per giungere a una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite.

Bruxelles ha incoraggiato tutte le parti (Marocco, Algeria, Mauritania e polisario) a partecipare alle discussioni senza precondizioni e sulla base del piano di autonomia marocchino, accogliendo con favore eventuali proposte costruttive che possano contribuire a una soluzione politica definitiva che garantisca l’autodeterminazione della popolazione del Sahara occidentale. L’Unione europea si è inoltre compiaciuta della disponibilità del Marocco a impegnarsi in buona fede con tutte le parti interessate per chiarire le modalità del piano di autonomia e spiegare come un’autonomia nel quadro della sovranità marocchina potrebbe essere attuata. Infine, l’Ue ha confermato la propria disponibilità a sostenere le consultazioni nel quadro delle Nazioni Unite e ad appoggiare attivamente gli sforzi dell’Inviato personale del Segretario generale. Questa nuova posizione dell’UE rappresenta un progresso fondamentale, in quanto riflette il consenso dei 27 Stati membri a favore della risoluzione definitiva di questa controversia regionale, sulla base dell’autonomia sotto sovranità marocchina.

