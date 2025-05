RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Repubblica del Kenya considera il Piano marocchino di autonomia l’unica soluzione sostenibile per risolvere la questione del Sahara e saluta il crescente consenso internazionale e la dinamica promossa dal Re Mohammed VI.

La posizione è stata espressa in un comunicato congiunto diffuso oggi a Rabat, al termine di un incontro tra il ministro marocchino degli Affari esteri Nasser Bourita e il primo ministro e ministro degli Esteri keniota Musalia Mudavadi.

Nel testo, Nairobi conferma l’intenzione di cooperare con gli Stati che condividono la stessa visione per favorire l’attuazione del piano e ribadisce il proprio sostegno al ruolo esclusivo delle Nazioni Unite nel processo politico, facendo riferimento in particolare alla risoluzione 2756 (2024) del Consiglio di Sicurezza. Il Regno del Marocco, conclude il comunicato, esprime apprezzamento per il riconoscimento da parte del Kenya della collaborazione marocchina con il Segretario Generale dell’Onu e il suo Inviato Personale.

In un contesto internazionale sempre più favorevole al Marocco, oltre 123 paesi membri delle Nazioni Unite sostengono il piano di autonomia del Sahara Occidentale presentato dal Marocco nel 2007, tra cui 23 membri dell’Unione Europea. Inoltre, più di 30 paesi hanno aperto consolati nelle città di Laayoune e Dakhla, come segno di riconoscimento della sovranità marocchina su queste regioni.

– foto MAP –

(ITALPRESS).