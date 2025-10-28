Sahara Occidentale, il Governo britannico ribadisce il sostegno al Piano di autonomia presentato dal Marocco

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il governo britannico ha ribadito, lunedì, il suo sostegno al Piano di autonomia presentato dal Marocco per la risoluzione della controversia regionale attorno alla sovranità marocchina sul Sahara.

Questa posizione è stata riaffermata dalla Baronessa Chapman of Darlington, ministra britannica per lo sviluppo, durante un dibattito alla Camera dei Lord, la camera alta del Parlamento britannico. “Noi riteniamo che questa (ndr: il Piano di autonomia) sia la giusta soluzione pragmatica, tenuto conto della durata del conflitto e della situazione attuale. Credo che sia stata la decisione corretta da prendere”, ha dichiarato la Baronessa Chapman, sottolineando che il Regno Unito rimane “estremamente vicino ai nostri amici marocchini e spera che questo passo possa apportare pace e stabilità all’intera regione”. La ministra ha affermato che, sostenendo il Piano di autonomia, il governo britannico ha agito “con pragmatismo”. “Il Regno Unito si comporta con pragmatismo, come ho già detto, ma anche in conformità con i nostri impegni nei confronti del Marocco e, soprattutto, in piena trasparenza”, ha precisato.

Lo scorso giugno, il Regno Unito ha formalizzato il suo sostegno al Piano di autonomia in un comunicato congiunto pubblicato al termine di una visita in Marocco dell’ex Ministro degli Affari Esteri britannico, David Lammy, sottolineando che il Piano di autonomia rappresenta “la base più credibile, realistica e pragmatica” per giungere a una soluzione definitiva alla controversia regionale attorno alla sovranità marocchina sul Sahara. Se ricorda che il 30 di ottobre il Consiglio di Sicurezza del’ONU se appresta ad adottare una nuova risoluzione che conferma l’iniziativa di autonomia presentata dal Marocco in 2007 come unica base per la soluzione definitiva della controversia.

– foto MAP –

