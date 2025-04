TALLINN (ESTONIA) (ITALPRESS) – L’Estonia ha ribadito martedì il suo sostegno al piano di autonomia, presentato dal Marocco nell’aprile 2007, per risolvere la questione del Sahara occidentale, descrivendolo come una “base valida, seria e credibile per una soluzione concordata tra tutte le parti”, e “incoraggiando altri governi ad aderire a questa posizione”.

L’annuncio è stato fatto dal ministro degli Affari Esteri estone, Margus Tsahkna, durante una conferenza stampa al termine dei colloqui a Tallinn con il ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e degli Espatriati Marocchini del Marocco, Nasser Bourita, in visita in Estonia – la prima di un ministro degli Esteri marocchino nel Paese.

Questo sostegno al piano di autonomia si inserisce nel contesto di un crescente slancio internazionale, guidato da Sua Maestà il Re Mohammed VI, a favore della sovranità del Marocco sul suo Sahara e del Piano di autonomia. La posizione dell’Estonia è in linea con lo spirito della più recente Risoluzione 2756 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha accolto con favore lo slancio positivo e ha sollecitato sforzi per consolidarlo.

