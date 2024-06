RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS/MNA) – La Repubblica Federativa del Brasile accoglie con favore gli sforzi seri e credibili del Marocco per procedere verso la soluzione della controversia attorno al Sahara Occidentale nel quadro dell’iniziativa di autonomia presentata dal Regno nel 2007. Questa posizione è stata espressa in una dichiarazione congiunta, adottata al termine del colloquio, avvenuto a Rabat, tra il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini all’Estero, Nasser Bourita, e il Ministro degli Affari Esteri brasiliano, Mauro Vieira, in visita ufficiale in Marocco.

A questo proposito, il Brasile, che ha presieduto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’ottobre 2023 quando è stata adottata la risoluzione 2703, ha ribadito il suo sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite volti a raggiungere una soluzione politica e reciprocamente accettabile alla questione del Sahara Occidentale, in conformità con le risoluzioni pertinenti ddelle Nazioni Unite.

