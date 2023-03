NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dieci gare nella notte Nba. Momento decisivo della regular-season e Kings che si assicurano i playoff, vincendo 120-80 a Portland. Un successo che spezza un digiuno lungo quasi 20 anni (nel 2006 l’ultima partecipazione), dopo un’affermazione netta, come dice il punteggio, e con cinque giocatori a chiudere in doppia cifra. Il più prolifico è Monk che ne fa 19 dalla panchina, uno in più di Fox (18), due di Huerter (17), mentre Sabonis piazza una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi, infine sono 13 quelli di Murray. Ai Blazers, alla quarta sconfitta consecutiva, non bastano i 30 punti di Sharpe.

Sempre in chiave play-off, o quantomeno play-in, vittoria pesante per i Lakers che si impongono a Chicago, sul parquet dei Bulls, per 121-110. Nel quintetto iniziale c’è anche l’ormai recuperato LeBron James che mette a referto 25 punti e 7 rimbalzi, fa meglio di lui Anthony Davis, trascinante con i suoi 38 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Reaves e Russell rispettivamente con 19 e 17 punti a testa.

I Bulls lottano e rispondono con i 29 punti, 12 rimbalzi e 6 assist di Nikola Vucevic, i 22 punti di DeRozan e, dalla panchina, i 17 di White (9 gli assist), ma a vincere è la franchigia di Los Angeles.

Torna a vincere Utah che si impone a San Antonio 128-117 e continua a sperare nei playoff. Tante assenze per i Jazz che dopo quattro sconfitte consecutive fondano la propria ripartenza su un Talen Horton-Tucker che mette a referto 41 punti (massimo in carriera). Nel quintetto iniziale anche Simone Fontecchio, per l’azzurro 4 punti e 1 assist in 17 minuti di gioco.

Nelle altre gare della notte vittorie per Bucks (149-136 sui Pacers con 51 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist per Holiday), Nets (123-114 sui Rockets con 31 punti per Johnson), Knicks (101-92 contro Miami con 23 punti e 8 rimbalzi per Grimes), Sixers (116-108 sui Mavericks con 25 punti e 9 rimbalzi per Embiid), Clippers (141-132 contro i Grizzlies con 36 punti e 10 assist per Westbrook), Thunder (107-106 sui Pistons con 27 punti e 8 rimbalzi per Williams) e Suns (107-100 contro Timberwolves con 29 punti per Booker).

