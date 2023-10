ROMA (ITALPRESS) – Ci vuole un overtime per decretare vincitori e vinti tra Sacramento Kings e Los Angeles Lakers, protagonoste di uno dei match più attesi della notte italiana della regular-season dell’Nba. Alla fine la spuntano i padroni di casa per 132-127 con 37 punti di Fox, mentre tra i californiani ne realizzano 30 Davis e 27 James. Con 36 punti di Embiid, 26 di Maxey e 24 di Harris, i Philadelphia 76ers travolgono i Portland Trail Blazers per 126-98. Super Curry non perdona: suoi i 24 punti fondamentali con cui i Golden State Warriors espugnano il parquet di Houston Rockets. Altri risultati: Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 95-128; Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 110-127; Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 123-83.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]