Sace premiata da Txf come migliore Export Credit Agency dell’anno

ROMA (ITALPRESS) – SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata premiata come migliore Export Credit Agency dell’anno da TXF, il player internazionale specializzato in servizi dedicati al mondo dell’export credit, nell’ambito dei TXF Industry Choice Awards.

Il riconoscimento è stato annunciato in occasione di TXF Global 2026, appuntamento di riferimento per la comunità internazionale dell’export finance, che ha riunito per tre giorni oltre 1.500 delegati, 280 speaker e rappresentanti da più di 60 Paesi.

“Il riconoscimento – si legge in una nota – premia l’eccellenza, l’innovazione e la capacità di fare squadra di SACE nel mercato europeo e globale dell’export finance, confermandone il ruolo quanto mai centrale di partner di riferimento non solo per le imprese esportatrici italiane, ma anche per le loro controparti estere, anche alla luce del nuovo Piano Strategico SACE50″.

Gli Industry Choice Awards si basano infatti su una indagine che coinvolge centinaia di esportatori, acquirenti e operatori internazionali del settore export credit chiamati ad esprimere le proprie valutazioni su fattori quali competenza di mercato, capacità di supportare efficacemente i clienti e propensione all’innovazione.

Un metodo che fa del TXF Industry Choice Awards un’espressione diretta dell’apprezzamento degli operatori con cui SACE lavora ogni giorno. La giuria di TXF ha inoltre premiato tre grandi operazioni internazionali targate SACE al fianco di aziende esportatrici italiane: l’operazione SSAB in Svezia per la realizzazione di un impianto siderurgico totalmente green (Europe Deal of the Year); l’operazione Sonangol in Angola per lo sviluppo di un progetto energetico (Africa Deal of the Year); l’operazione NCL NextGen Class I per la struzione di una nuova nave da crociera (Transport Deal of the Year).

“Il riconoscimento di TXF rafforza il posizionamento internazionale di SACE e premia un modello operativo fondato sulla capacità di integrare strumenti assicurativo-finanziari, competenze settoriali e presenza sui mercati esteri, a supporto della competitività delle imprese italiane e della loro crescita sostenibile nel mondo”, conclude la nota.

-Foto ufficio stampa Sace-

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