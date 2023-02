Sace presenta la sua nuova brand identity: un’identità visiva profondamente rinnovata e attualizzata per rappresentare in modo distintivo e coerente la nuova mission del Gruppo Sace, che abbraccia oggi il sostegno a tutte le imprese italiane sul mercato domestico oltre che all’estero. “Agire insieme per creare soluzioni agili per le esigenze di evoluzione delle imprese italiane attraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari”, è la nuova missione disegnata dal Gruppo che riflette una profonda evoluzione che, con la nuova governance del Mef, si concretizza nel nuovo Piano Industriale Insieme 2025. Il Piano proietta il Gruppo Sace al fianco delle imprese, soprattutto Pmi, in un nuovo paradigma di ascolto delle loro reali esigenze per supportarle al meglio, con efficacia ed efficienza, attraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari. Tutto questo grazie a un percorso di crescita fondato su investimenti nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità economica, sociale e ambientale. Sostenibilità, trasformazione tecnologica, customer & people centricity sono infatti i pilastri del Piano a cui si è ispirato il rebranding, riflettendo il nuovo sistema valoriale disegnato dalle persone di Sace.

“Oggi scriviamo una tappa importante del percorso di evoluzione del nostro Gruppo e di rinnovamento della nostra identità aziendale”, ha dichiarato Alessandra Ricci, Ad di Sace. “Una nuova brand identity che esprime l’impegno, il coraggio e i valori condivisi da tutte le persone del Gruppo Sace e vuole diventare un punto di riferimento per tutti gli stakeholder con i quali vogliamo crescere Insieme”, ha aggiunto. “Un rebranding non è mai un intervento estetico fine a se stesso, ma il segnale di un percorso di cambiamento, la volontà di presentarsi in una nuova dimensione e l’impegno a realizzare quanto promesso”, ha spiegato Rodolfo Belcastro, Chief Communication Officer di Sace. “Inizia oggi un nuovo modo di raccontarci, disintermediato e diretto, che parte dall’ascolto e mette al centro le persone e i risultati concreti raggiunti dalle imprese Insieme a noi di Sace”, ha aggiunto. Il carattere del nuovo logo è disegnato ad hoc ed è molto essenziale per esprimere trasparenza; la ricerca di forme curve richiama la circolarità della sostenibilità e il calore delle persone. La people centricity si esprime anche nel simbolo grafico attraverso l’unione di due forme curvilinee che si abbracciano dando vita alla “S” di Sace. La scelta cromatica, infine, evoca la sfera valoriale del mondo Sace: il purple blue della scritta è la combinazione tra la passione del rosso, che appartiene alla storia di Sace, e l’istituzionalità e affidabilità del blu. Lo sky blue scelto per l’icona grafica evoca l’azzurro Italia e conferisce un’accezione tech, digital e moderna. Così come per il Piano Industriale Insieme 2025, il percorso che ha portato alla ridefinizione dell’identità di marca di Sace ha visto il coinvolgimento di diverse strutture e risorse aziendali nella definizione dei valori e condivisione delle priorità, nell’ambito di un processo più ampio di change management. Un percorso che proseguirà nelle prossime settimane con una serie di iniziative di comunicazione integrata interna ed esterna che coinvolgeranno tutti gli stakeholder. Per il progetto di rebranding il team di Sace si è avvalso della collaborazione ed esperienza di Angelini Design, agenzia indipendente di brand strategy e design.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Sace-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com