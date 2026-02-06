Sacco System inaugura la nuova filiale a Shanghai

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Sacco System, azienda specializzata in soluzioni biotecnologiche, ha tenuto la cerimonia di inaugurazione della sua nuova filiale a Shanghai. L’evento, intitolato “Un nuovo secolo: la filiale Sacco System in Cina”, ha visto i tradizionali rituali di inaugurazione, come il “punteggio degli occhi” e il taglio del nastro, presieduti da Viola Verga, rappresentante di quinta generazione della famiglia Verga.

La cerimonia ha contato la presenza dei rappresentanti del Consolato generale d’Italia a Shanghai, l’Agenzia per il Commercio Estero (Ice) e la Camera di Commercio Italiana in Cina (Ccic) insieme ad ospiti della comunità cinese. Sacco System è un gruppo biotecnologico internazionale specializzato nella ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni biotecnologiche naturali e innovative per i settori alimentare, nutraceutico, farmaceutico e agro-veterinario.

In qualità di “innovatore microbico”, il Gruppo si impegna a migliorare la vita di esseri umani, animali e piante attraverso la ricerca e lo sviluppo di microrganismi. Il suo portafoglio prodotti comprende fermenti lattici, probiotici, postbiotici, enzimi e vari ingredienti funzionali, tutti volti a promuovere la salute e il benessere.

Da oltre 150 anni, Sacco System persegue la missione di “Nutrire il mondo”, fornendo un supporto completo ai clienti attraverso biotecnologie innovative. Oggi, il Gruppo serve oltre 110 paesi e regioni in tutto il mondo, con il supporto di oltre 70 specialisti in Ricerca e Sviluppo, una vasta rete di agenti, 8 stabilimenti produttivi e 4 laboratori pilota, offrendo servizi olistici e personalizzati al mercato biotecnologico globale.

L’espansione strategica di Sacco System nella regione Asia-Pacifico si fonda su un’eredità lunga un secolo. Le principali entità del Gruppo sono state fondate nel tempo: Caglificio Clerici nel 1872, Sacco nel 1934 e CSL nel 1948, integrate nel 2016 per formare il Gruppo Sacco System.

Con una solida base tecnologica e industriale consolidata in Europa, il Gruppo ha rivolto la sua attenzione al vivace mercato Asia-Pacifico negli anni 2010. La prima filiale regionale è stata fondata a Singapore nel 2018, fungendo da polo operativo e di ricerca e sviluppo regionale. Da allora, il Gruppo ha costantemente portato avanti la sua strategia di localizzazione, entrando in Giappone nel 2020, in Australia nel 2023 e infine stabilendo la sua presenza in Cina nel 2025.

L’apertura della filiale cinese non solo segna il completamento del quadro strategico “R&S-Produzione-Mercato” di Sacco System nella regione Asia-Pacifico, ma rappresenta anche la profonda integrazione in uno dei centri di innovazione biologica più dinamici a livello globale.

