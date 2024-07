ROMA (ITALPRESS) – In attesa dell’uscita del nuovo album di Sabrina Carpenter “Short n’ Sweet”, disponibile da venerdì 23 agosto, l’artista internazionale ha condiviso con il pubblico la tracklist del disco che contiene, tra le altre, anche le hit di quest’estate “Espresso” e “Please Please Please”. Il nuovo progetto discografico è già preordinabile sullo shop di Universal nei formati CD, Vinile, Picture Disc e, da ieri, anche CD e Vinile con cover alternativa. L’ascesa di Sabrina Carpenter continua anche grazie al successo dei singoli “Please Please Please” ed “Espresso”. Quest’ultimo, dopo essere stato certificato disco d’oro in Italia, sta conquistando tutte le classifiche, raggiungendo anche la Top20 nell’airplay radiofonico italiano. “Espresso” è il suo quarto brano ad entrare nella Billboard Hot 100 e la sua prima Top5, con il posizionamento più alto della sua carriera al #4. Con “Espresso”, Sabrina ha raggiunto per la prima volta in carriera la #1 posizione nella Spotify Top Songs Global Chart, con quasi 10 milioni di stream giornalieri, entrando anche in Top100 Spotify Italia. Al momento il brano è stabile al #35 nella Top50 su Spotify Italia

La popstar americana sarà impegnata questo autunno con il suo “Short n’ Sweet Tour” in USA per poi arrivare in Europa e UK a marzo 2025.

