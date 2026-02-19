Sabotaggi, il Mit: “Massimo impegno per garantire la sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “L’impegno per garantire trasporti ferroviari efficienti e sicuri era e resta massimo, anche alla luce dei sabotaggi su cui c’è l’ipotesi terrorismo. L’auspicio è che i responsabili vengano individuati rapidamente e che nessuno sottovaluti questi episodi”. Così in una nota il ministero della Infrastrutture e dei Trasporti.
