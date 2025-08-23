Sabato senza medaglie per l’Italia, gli azzurri conquistano tre finali

MILANO (ITALPRESS) – Si chiude la quarta e penultima giornata agli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025. Niente medaglie, ma diverse buone notizie per l’Italia in vista del gran finale all’Idroscalo di Milano. Saranno infatti otto gli equipaggi azzurri a giocarsi una medaglia domenica 24 agosto, prima della chiusura della rassegna iridata.

FINALI

Settima piazza per Lucrezia Zironi nella specialità olimpica del K1 500 femminile. L’atleta delle Fiamme Azzurre termina la sua prova in 1:52.11, nella finale vinta dalla polacca Anna Pulawska (1:49.30), davanti all’australiana Natalia Drobot (1:49.73) e all’ungherese Zsoka Csikos (1:49.84). Sarà invece finale B per Zironi nel K1 200, dopo il quinto posto nella semifinale chiusa in 42.17. “Sono stanca ma molto contenta della mia finale, mi sono divertita dall’inizio alla fine – le sue parole al termine della finale -. Nella prima parte ho cercato di conservare un po’ di energie per la seconda metà, dove sono riuscita a recuperare un po’ di terreno. La finale B sui 200? Darò il massimo come sempre e la userò per migliorarmi nella prima parte”.

Olympia Della Giustina termina al sesto posto la finale del C1 500, specialità nella quale è campionessa in carica U23. La classe 2004 chiude in 2:06.84 la gara conquistata dall’ucraina Liudmyla Luzan (2:01.27), davanti alla canadese Katie Vincent (2:02.50) e alla spagnola Maria Corbera (2:04.73). In mattinata, un altro passaggio in finale ottenuto nella specialità olimpica del C1 200 femminile, grazie al secondo posto in semifinale con il tempo di 47.95. “Mi sono divertita, è stato bello gareggiare e dare tutto fino alla fine – il commento dopo la finale – . E’ una bellissima esperienza che spero di rifare, migliorandomi sempre di più. Domani i 200, una gara olimpica e quindi molto importante. Le mie aspettative sono quelle di scalare il ranking della gara”.

Termina con una nona posizione la semifinale di Amanda Embriaco nel KL3 200, con il tempo di 49.73. A prendersi la medaglia d’oro è la britannica Laura Sugar (46.15), precedendo la francese Nelia Barbosa (47.26) e l’altra britannica Hope Gordon (47.59). “Sono contenta, ho disputato tre belle gare” – le sue parole al termine della finale.

Andrea Schera chiude in ottava posizione la finale B del K1 1000 con il tempo di 3:37.27.

SEMIFINALI

Prova in rimonta e miglior tempo complessivo delle semifinali (1:39.79) per Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel C2 500, concluso beffando l’Ungheria nei metri conclusivi. La coppia argento alle Olimpiadi di Parigi e oro europeo pochi mesi fa a Racice concorrerà per una medaglia nella mattinata di domenica. La giornata conclusiva vedrà scendere in acqua per la finale anche il K2 500 Samuele Burgo e Tommaso Freschi, che strappano il pass grazie a una semifinale da 1:30.01.

Qualificazione mancata soli 14 centesimi, invece, da Irene Bellan e Meshua Marigo, quarte in semifinale in 1:43.59, tempo che vale loro l’accesso alla finale B.

PARACANOA

Mirko Nicoli chiude ai piedi del podio la finale B del VL3 200, superando il traguardo con il tempo di 50.40.

Miglior tempo e finale meritata per Christian Volpi nel KL2 200 con il crono di 45.07 Nella stessa specialità, esce di scena Giuseppe Cotticelli, nono nella propria semifinale in 58.52. Nel KL3 200 eliminato Cristian Piazza, nono in 49.87.

TUTTI I RISULTATI

I risultati in diretta e la programmazione dei Mondiali sono consultabili CLICCANDO QUI. Gli orari delle gare, i risultati e gli italiani in gara sono visibili anche sui social federali FACEBOOK e INSTAGRAM.

ITALIANI IN GARA

Domenica 24 si chiude la manifestazione con una mattinata ricca di appuntamenti e l’Italia impegnata in cinque finali per le medaglie. Al pomeriggio, saranno tre gli azzurri in acqua per le prove sui 5.000 metri.

09:05 – K1 500 maschile, finale B – Giacomo Cinti

09:10 – K2 500 femminile, finale B – Irene Bellan, Meshua Marigo

09:40 – K1 200 femminile, finale B – Lucrezia Zironi

10:04 – C1 200 femminile, finale A – Olympia Della Giustina

10:16 – VL2 200 femminile – finale A – Veronica Biglia

10:22 – KL2 200 maschile, finale A – Christian Volpi

10:47 – C2 500 maschile, finale A – Carlo Tacchini, Gabriele Casadei

10:54 – K2 500 maschile, finale A – Samuele Burgo, Tommaso Freschi

14:40 – C1 5000 maschile, finale diretta – Carlo Tacchini

15:15 – K1 5000 femminile, finale diretta – Susanna Cicali

15:50 – K1 5000 maschile, finale diretta – Andrea Dal Bianco

-Foto Damiano Benedetto/FICK-

(ITALPRESS).