ROMA (ITALPRESS) – Un grande evento pubblico, tra la gente e sotto il cielo della Capitale, per lo sport che ha appena visto l’Italia trionfare al Mondiale di Hong Kong 2026. Andrà in scena sabato 12 settembre 2026, nel cuore di Roma, la 16^ edizione di “A Fil di Spada”, la più grande maratona di scherma al mondo. Un evento speciale organizzato dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco 1878 e dalla Federazione Italiana Scherma per esaltare la bellezza e il fascino di questa disciplina in tutto il suo valore inclusivo.Nella suggestiva location di Piazza della Rotonda, con il Pantheon a fare da sfondo agli assalti in pedana, tantissimi atleti olimpici, paralimpici e non vedenti di tutte le età si sfideranno in una manifestazione schermistica non agonistica unica nel panorama mondiale, rinnovando una grande tradizione. Nel corso degli anni, infatti, l’evento ha visto la partecipazione di alcune tra le più grandi stelle della scherma internazionale e dello sport italiano, da Valentina Vezzali ad Aldo Montano, passando per Elisa Di Francisca, Margherita Granbassi, Bebe Vio Grandis e tanti altri illustri protagonisti della pedana.

L’edizione 2026 si arricchisce di ulteriori contenuti, con un’attenzione sempre maggiore al tema dell’inclusione. Ampio spazio sarà dedicato infatti alla scherma paralimpica, sia nella sua espressione in carrozzina sia nella specialità riservata ai non vedenti, per valorizzare appieno la vocazione della Federazione Italiana Scherma come realtà integrata al 100%.

La kermesse, sostenuta dalla Fondazione Roma, tornerà a svolgersi in una delle cornici più affascinanti al mondo, nel cuore della Città Eterna, davanti al colonnato del Pantheon, offrendo una straordinaria vetrina alla scherma italiana e ai suoi valori.

Ideatore e anima della manifestazione è il maestro Renzo Musumeci Greco, che sarà anche il presentatore dell’evento insieme alla leggenda dello sport italiano Novella Calligaris. Al loro fianco numerosi ospiti illustri che, nel corso di quattro ore e più di assalti delle tre armi (spada, fioretto e sciabola), racconteranno quanto la scherma sia parte integrante della storia, della cultura e della tradizione del nostro Paese.

Un’iniziativa fortemente sostenuta dal Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, che vi ha partecipato anche da atleta e che considera appuntamenti come “A Fil di Spada” un prezioso strumento di promozione della disciplina. L’evento, per la FIS, si inserisce inoltre nel solco delle iniziative che hanno valorizzato la scherma in luoghi iconici della Capitale, come avvenuto nell’ultima edizione dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Olimpici e Paralimpici, le cui finali si sono svolte nella spettacolare cornice della Terrazza del Pincio.

– Foto ufficio stampa Federscherma –