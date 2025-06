Rutte “Serve una maggiore spesa per la difesa, non c’è alternativa”

L’AJA (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – “Aggiungeremo migliaia di miliardi” alle spese per la difesa, ma “i Paesi devono trovare i soldi: non è facile, lo riconosco”, ma “data la minaccia della Russia e data la situazione della sicurezza internazionale, non ci sono alternative”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte al suo arrivo al summit dell’Aja, che ha definito “un vertice di trasformazione”. A proposito dell’impegno degli Stati Uniti, “è assolutamente chiaro che sono totalmente impegnati nei confronti della Nato e dell’articolo 5”, ha sottolineato Rutte. “È una cosa buona, è chiaro che tutti ci difendiamo quando veniamo attaccati”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).