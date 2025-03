VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – La Russia di Vladimir Putin resta “la più grave minaccia” per la Nato. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, durante un punto stampa a Varsavia con il premier polacco Donald Tusk. “La Russia resta la più grande e diretta minaccia alla nostra Alleanza”, ha osservato Rutte. Se “qualcuno” dovesse mai decidere di attaccare un Paese che fa parte della Nato, ha poi precisato, “la nostra reazione sarà devastante”. “Questo deve essere chiaro a Putin e a chiunque pensi di attaccarci”, ha concluso.

Gli Stati Uniti sono impegnati “per una Nato forte” ma l’Unione europea “deve fare di più”, ha aggiunto il segretario generale della Nato. Rutte ha detto di “concordare” con il presidente Usa, Donald Trump, nel fatto che sia i Paesi europei che il Canada devono “fare di più” all’interno dell’Alleanza. Il segretario generale della Nato ha aggiunto che però ci sono segnali incoraggianti. “L’anno scorso c’è stato un aumento del 20% degli investimenti per la difesa in Ue e in Canada”, ha osservato.

Rutte domani a Parigi

Rutte si recherà domani a Parigi per partecipare a una riunione dei leader europei e del Canada con l’Ucraina. Lo riferisce una nota dell’Alleanza. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per domani una riunione dei cosiddetti “Paesi volenterosi” per discutere della situazione in Ucraina. Questa sera il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sarà a Parigi per una cena di lavoro con Macron in vista del vertice.

