BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Dalla Russia proviene un pericolo “a lungo termine”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, al forum Global Europe organizzato dal gruppo Renew. Rutte ha precisato che la Russia “resta la nostra minaccia più importante”, con Mosca che cerca un confronto “sul lungo periodo”. “E non è sola: lavora insieme con Cina, Iran e Corea del Nord”, ha concluso Rutte.

– foto IPA Agency –

