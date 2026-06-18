Rutte “Da Trump buon accordo con l’Iran, su libertà di navigazione Nato disposta ad aiutare”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Vorrei dire che accolgo con grande favore l’accordo. Credo che il presidente Trump abbia concluso un buon accordo. È importante perché questo accordo mira a indebolire la capacità nucleare dell’Iran. Questo è ciò che gli Stati Uniti hanno fatto, fondamentalmente dalla fine di febbraio, assicurandosi che la capacità nucleare dell’Iran venisse indebolita, così come la capacità missilistica balistica, che rappresenta una minaccia non solo per il Medio Oriente, ma anche per l’Europa e altre parti del mondo, e anche per ripristinare la libertà di navigazione”. Così il segretario generale della Nato, Mark Rutte, al suo arrivo alla riunione ministeriale Difesa della Nato. “Come avete visto nella dichiarazione dei leader del G7, stanno valutando attentamente cosa possono fare per contribuire a garantire la libertà di navigazione. Non si tratta di un intervento diretto della Nato, ma se la Nato può svolgere un ruolo, ovviamente siamo sempre disposti ad aiutare”, ha aggiunto.

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