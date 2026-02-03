Rutte al Parlamento ucraino: “La Nato resta al vostro fianco”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “È con il più profondo rispetto che oggi mi presento davanti a voi per affermare ancora una volta che la Nato è al fianco dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nel suo discorso pronunciato oggi a Kiev dinanzi ai deputati del Parlamento ucraino.

“Putin ha pensato a lungo di poter aspettare. Ha pensato che l’Ucraina fosse debole, che i vostri sostenitori si sarebbero stancati, che la nostra volontà sarebbe vacillata. Si sbagliava di grosso. L’Ucraina è forte e il nostro sostegno è incrollabile”, ha detto Rutte. L’Ucraina, ha poi precisato, è e rimarrà “essenziale per la nostra sicurezza”.

