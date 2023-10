Russo (Policlinico Palermo) “La prevenzione deve partire dalle scuole”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'aspetto più importante della prevenzione è all'interno delle scuole, dobbiamo partire da lì, sappiamo che in Sicilia gli screening hanno una bassissima aderenza rispetto a tutte le altre regioni italiane, in particolare del Nord, cosa possiamo fare? Si devono coinvolgere i giovani che sono promotori di salute, partendo da loro, illustrando loro quali sono gli screening che devono effettuare i loro genitori, probabilmente daremo delle nozioni che loro stessi diranno, poi riferiranno ai genitori e probabilmente potremo coinvolgerli molto di più negli screening della mammella, del colon retto, della cervice uterina". Lo ha detto Antonio Russo, direttore Oncologia medica del Policlinico di Palermo, in occasione dell’incontro a Palermo tra oncologi, epidemiologi, vertici dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana, istituzioni scolastiche, medici di medicina generale, per parlare al mondo della Scuola del tema della prevenzione in oncologia. col3/mgg/gsl (fonte video: ufficio stampa convegno)