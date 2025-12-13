ROMA (ITALPRESS) – “La cessione dei nostri beni sovrani senza il consenso della Federazione Russa, sia attraverso il blocco a tempo indeterminato, la confisca o un tentativo di presentare la loro confisca di fatto come una sorta di “prestito di riparazione”, è un atto assolutamente illegale che viola gravemente il diritto internazionale”. Così a Ria Novosti la portavoce del ministero degli Esteri Zakharova, dopo la decisione di ieri del Consiglio Ue sui beni russi sequestrati. “Indipendentemente dai trucchi pseudo-legali usati da Bruxelles per giustificare tutto ciò, si tratta di un caso di furto puro e semplice”, afferma Zakharova, che aggiunge: “La politica di danneggiare il nostro Paese a tutti i costi ha già portato a una situazione economica molto disastrosa nella stessa UE: crescita economica praticamente nulla, debito pubblico e deficit di bilancio in rapido aumento, calo della produzione e deindustrializzazione, in un contesto di costi energetici alle stelle. L’UE ha ammesso che il peso gravante sull’Ucraina sta diventando troppo pesante da sopportare ed è costretta a ricorrere al furto. Bruxelles sta accuratamente nascondendo il fatto che i cittadini dei paesi dell’UE pagheranno il prezzo delle sue ambizioni politiche. La nostra risposta sarà rapida”.

“Una dichiarazione dettagliata su questo argomento è stata pubblicata dalla Banca di Russia il 12 dicembre. Misure concrete sono già in fase di attuazione – conclude la portavoce del ministero degli Esteri russo -. Lo stesso giorno, l’autorità di regolamentazione russa ha notificato la presentazione di un ricorso presso la Corte arbitrale di Mosca contro il depositario Euroclear per il risarcimento dei danni causati alla Banca di Russia. Ma l’Unione Europea stessa non sarà più in grado di compensare i danni che tali azioni causeranno al suo sistema finanziario ed economico e alla sua reputazione globale di partner commerciale e di investimento un tempo affidabile. Tali reati nelle relazioni internazionali non restano impuniti”.

