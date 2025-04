Russia-Usa, Cremlino “Non previsti contatti questa settimana”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Non sono previsti contatti tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo degli Stati Uniti Donald Trump per questa settimana. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un briefing con i giornalisti. “Ma, d’altro canto, i contatti stabiliti ci consentono di concordare molto, molto rapidamente un colloquio del genere, se necessario”, ha precisato secondo quanto riferisce l’agenzia Tass.

Esistono già “alcuni sviluppi riguardo alla risoluzione ucraina”, ma “ci sono ancora molte difficili discussioni da affrontare”. I contatti sulla soluzione ucraina stanno procedendo “abbastanza difficilmente”, ha precisato Peskov, perché “l’argomento non è semplice”. La Russia “cerca di risolvere” il conflitto in Ucraina e di “tutelare i propri interessi”, ha infine aggiunto Peskov secondo quanto riferisce l’agenzia Tass.

La moratoria sugli attacchi agli impianti energetici, concordata da Mosca e Kiev durante i colloqui con gli Stati Uniti, è scaduta ma il presidente russo Vladimir Putin “non ha dato nuove istruzioni” in merito. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un briefing con i giornalisti. “Il mese è effettivamente scaduto, ma al momento non ci sono altre istruzioni da parte del comandante in capo (delle Forze armate), il presidente Putin”, ha detto Peskov secondo quanto riferisce l’agenzia Tass.

