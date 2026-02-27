ROMA (ITALPRESS) – Le difese aeree russe hanno abbattuto 95 veicoli aerei senza pilota ucraini in diverse regioni della Russia e sul Mar Nero e sul Mar d’Azov durante la notte. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Nella notte “le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 95 droni ucraini ad ala fissa sui territori di Bryansk, Belgorod, Voronezh, Kaluga, Kursk, Oryol, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar e della regione di Mosca, compresi cinque droni diretti a Mosca, nonché sulle acque del Mar Nero e del Mar d’Azov”.

