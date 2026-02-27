Russia, abbattuti 95 droni ucraini nel corso della notte: cinque erano diretti su Mosca

This photo taken on March 11, 2025 shows debris near a damaged residential building in Moscow Region, Russia. Russia's air defense systems shot down 337 Ukrainian drones overnight, the Russian Ministry of Defense announced Tuesday on its Telegram channel. Those drones included 91 shot down over the Moscow region, 126 over Kursk, 38 over Bryansk, and 25 over Belgorod, the ministry said. According to the TASS news agency, it was the largest drone attack Ukraine has launched against Russia in 2025. Photo by Xinhua/Bai Xueqi/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – Le difese aeree russe hanno abbattuto 95 veicoli aerei senza pilota ucraini in diverse regioni della Russia e sul Mar Nero e sul Mar d’Azov durante la notte. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Nella notte “le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 95 droni ucraini ad ala fissa sui territori di Bryansk, Belgorod, Voronezh, Kaluga, Kursk, Oryol, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar e della regione di Mosca, compresi cinque droni diretti a Mosca, nonché sulle acque del Mar Nero e del Mar d’Azov”.

