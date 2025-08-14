Russia, Reporter Senza Frontiere “organizzazione indesiderata”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il ministero della Giustizia russo ha aggiunto Reporters sans frontieres (Reporter Senza Frontiere) all’elenco delle organizzazioni non governative straniere e internazionali le cui attività sono considerate indesiderate sul territorio russo.

La notizia è stata riportata sul sito web del ministero e rilanciata dall’agenzia Tass. In precedenza, il Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni (Roskomnadzor) aveva già limitato l’accesso al sito web di Reporter senza frontiere sul territorio della Federazione Russa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).