Russia, Peskov “Le forze ucraine devono ritirarsi dal Donbass”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Le forze armate ucraine “devono ritirarsi dal Donbass” per facilitare il processo di risoluzione. Lo ha sottolineato il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov durante un briefing, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. “Le forze armate ucraine devono lasciare il territorio del Donbass, devono essere ritirate da lì. Questa è una condizione molto importante”, ha affermato. “Ci sono anche altre sfumature che restano all’ordine del giorno dei negoziati”, ha aggiunto Peskov.

La Russia sarà rappresentata esclusivamente da personale militare nel gruppo trilaterale sulla sicurezza che si riunirà ad Abu Dhabi. Lo ha precisato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo quanto rilancia l’agenzia Tass. “Si tratta di personale militare, rappresentanti del ministero della Difesa. Non li nomineremo ancora, ma sono tutti militari. Si tratta di un gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza e questi saranno i primi negoziati”, ha detto il portavoce del Cremlino.

Il Cremlino non ritiene opportuno divulgare il contenuto della “formula di Anchorage”, ovvero la base negoziale delineata in Alaska durante l’incontro Putin-Trump sull’Ucraina.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha dichiarato in un briefing che l’importo dei beni congelati negli Stati Uniti è “leggermente inferiore” a 5 miliardi di dollari. “Non dirò nemmeno l’importo esatto. Dirò che è poco meno di 5 miliardi di dollari”, ha detto Peskov secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass. Il portavoce ha ricordato “la decisione (da parte del presidente russo Vladimir Putin) di stanziare un miliardo di dollari – parte di questi beni sequestrati e detenuti illegalmente sul territorio statunitense – al Consiglio per la pace, di modo che questo denaro, tramite il Consiglio per la pace, venga speso per scopi umanitari a favore dei palestinesi”. Peskov ha aggiunto che “questo argomento, tra l’altro, è stato sollevato anche ieri durante i colloqui tra Putin e (il leader palestinese) Mahmoud Abbas”.

(ITALPRESS).