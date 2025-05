MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – L’iniziativa del presidente russo Vladimir Putin per un cessate il fuoco in occasione del Giorno della vittoria “resta in vigore”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing coni giornalisti. Quanto a una possibile risposta ad eventuali attacchi di droni ucraini, “tutte le istruzioni sono state date, non ci sono nuovi elementi”, ha precisato Peskov.

L’esercito russo “sta facendo tutto il necessario affinché l’80° anniversario della Grande Vittoria si svolga in un clima calmo e pacifico”, ha aggiunto: “Il regime di Kiev continua a dimostrare la sua essenza, la sua inclinazione ad azioni terroristiche. I servizi speciali e i nostri militari stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire che la celebrazione della Grande Vittoria si svolga in un ambiente calmo, stabile e pacifico”, ha detto Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti.

Le decisioni di alcuni Stati baltici e della Polonia di chiudere i cieli agli aerei del presidente serbo Aleksandar Vucic e del primo ministro slovacco Robert Fico per il loro volo verso la Russia per la parata della Vittoria dimostrano che “nell’Ue stanno maturando contraddizioni molto forti e serie”.

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing con i giornalisti. Questi paesi, secondo Peskov, continuano con la loro “assurda politica russofoba”. “Inoltre, proiettano questa politica anche sui loro colleghi in Europa, negli affari europei”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).