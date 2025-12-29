MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – L‘Ucraina “ha lanciato un attacco” contro la residenza presidenziale russa situata nella regione di Novgorod. Lo ha dichiarato il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov, secondo quanto rilancia l’agenzia Tass.

“Nella notte del 29 dicembre 2025, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico con 91 droni da attacco a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. Tutti i droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea delle Forze Armate russe”, ha dichiarato Lavrov.

La Russia ha identificato gli obiettivi e l’orario di “un attacco di rappresaglia” in seguito a quello effettuato per mezzo di droni alla residenza di Stato del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Lo ha annunciato ai giornalisti il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. “Sono stati determinati gli obiettivi degli attacchi di rappresaglia e i tempi per la loro attuazione da parte delle Forze armate russe”, ha affermato il capo del ministero degli Esteri russo secondo quanto riferisce la Tass.

ZELENSKY “E’ UNA MENZOGNA”

La notizia di un attacco ucraino alla residenza del presidente russo, Vladimir Putin, è “una completa invenzione” e fa parte delle “tipiche menzogne russe”. Sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che su X ha replicato alle accuse mosse dal ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov. Il ministro russo aveva dichiarato che un attacco sferrato da Kiev con 91 droni aveva tentato di colpire la residenza di Putin situata nella regione di Novgorod. “La Russia ci riprova, usando dichiarazioni pericolose per minare tutti i risultati dei nostri sforzi diplomatici condivisi con la squadra del presidente Trump. Continuiamo a lavorare insieme per avvicinare la pace”, ha scritto Zelensky. “E’ una completa invenzione volta a giustificare ulteriori attacchi contro l’Ucraina, inclusa Kiev, nonché il rifiuto della Russia stessa di adottare le misure necessarie per porre fine alla guerra”, ha proseguito aggiungendo che si tratta di “tipiche bugie russe”.

