Russia-Iran, Araghchi “Cooperazione a lungo termine”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Mosca e Teheran hanno fissato “un ampio orizzonte per una cooperazione a lungo termine”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, durante l’incontro odierno con l’omologo russo Sergej Lavrov, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass. Secondo il ministro iraniano, l’accordo di partenariato globale tra Russia e Iran costituisce una solida base per la costruzione delle relazioni tra i due Paesi. “Questo accordo è diventato una solida base per costruire un nuovo livello delle nostre relazioni, e allo stesso tempo ci siamo prefissati un ampio orizzonte per una cooperazione a lungo termine”, ha dichiarato.

I dubbi sulle intenzioni Usa in ottica nucleare

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi esprime inoltre dubbi sulle intenzioni degli Stati Uniti alla vigilia di un secondo round di colloqui sul nucleare con Washington. Il nuovo round si terrà una settimana dopo che i due nemici di lunga data hanno tenuto i negoziati di più alto livello da quando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha abbandonato uno storico accordo nucleare nel 2018. “Sebbene nutriamo seri dubbi sulle intenzioni e le motivazioni della parte americana, parteciperemo comunque ai negoziati di domani“, ha dichiarato Araghchi durante la conferenza stampa a Mosca. Araghchi partirà sabato per Roma per un nuovo round di colloqui mediati dall’Oman con l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff. “Siamo pienamente pronti a perseguire una risoluzione pacifica per il programma nucleare pacifico dell’Iran”, ha dichiarato Araghchi.

Il commento di Lavrov

L’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, avvenuto ieri a Mosca, “riflette la dinamica senza precedenti” del dialogo politico tra i due rispettivi Paesi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov all’inizio dell’incontro odierno con il ministro iraniano. “Il 17 aprile si è svolta una lunga e proficua conversazione con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, il quale si è detto molto soddisfatto di questa conversazione. L’incontro ha evidenziato la dinamica senza precedenti del nostro dialogo politico”, ha osservato il capo della diplomazia russa.

