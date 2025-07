Russia, il ministero della Difesa conferma la morte del vicecomandante della Marina

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il ministero della Difesa russo ha confermato in una nota la morte del vicecomandante in capo della Marina militare, Mikahil Gudkov. “Il 2 luglio, durante le operazioni di combattimento in una delle zone di confine della regione del Kursk, è morto il vice comandante in capo della Marina per le forze costiere e di terra, Eroe della Russia, Maggiore Generale Mikhail Evgenievich Gudkov“, ha riferito il dicastero.

In precedenza, il governatore del Primorye, Oleg Kozhemyako, aveva riferito della morte di Gudkov sul proprio canale Telegram, esprimendo anche le condoglianze alle famiglie, agli amici e ai colleghi di tutti i soldati caduti nella regione del Kursk. Come specificato da Kozhemyako, “insieme al comandante è morto anche il suo fedele compagno e amico comune, Nariman Shikhaliev”. Gudkov, classe 1983, nel marzo 2025 era stato nominato vicecomandante della Marina russa, con responsabilità sull’intera fanteria di Marina e di tutte le truppe costiere missilistiche e di artiglieria.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).