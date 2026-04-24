Russia, Crosetto “Le provocazioni della propaganda non scalfiscono la forza delle nostre istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Condanno con fermezza l’ennesimo attacco propagandistico rivolto da Vladimir Solovyev contro l’Italia, le sue Istituzioni e, questa volta, contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al capo dello Stato, garante dell’unità nazionale, comandante delle donne e degli uomini delle forze armate e punto di riferimento per tutti gli italiani, rivolgo la mia piena e affettuosa solidarietà personale e quella di tutta la Difesa. Le provocazioni della propaganda non scalfiscono la forza delle nostre Istituzioni, né il valore dei principi di libertà, democrazia e diritto su cui si fonda la nostra Repubblica”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

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