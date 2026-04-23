Rauti riceve il Premio Città di Roma “Riconoscimento al valore educativo e sociale dello sport e ai principi della Cultura della Difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Onorata di ricevere il Premio Città di Roma, promosso dall’Associazione OPES – Risorse che generano valore – in occasione del “Natale di Roma”. Dedico il Premio agli atleti dei Gruppi Sportivi Militari e del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), ai preparatori, ai tecnici, ai responsabili, che ogni giorno lavorano con dedizione, vivendo lo sport come una testimonianza di valori”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, intervenendo oggi al Salone d’Onore del CONI in occasione della cerimonia di consegna del riconoscimento.

Il Premio, giunto alla XII edizione, è stato conferito al sottosegretario “per l’impegno istituzionale nel sostenere lo sport, di vertice come di base, quale strumento di educazione, benessere, sviluppo, coesione, riscatto ed inclusione sociale”. “È un riconoscimento – ha sottolineato Rauti – al valore educativo e sociale dello sport e ai principi della Cultura della Difesa: disciplina; rispetto delle regole; inclusione e coesione sociale; spirito di squadra; senso del dovere. È un riconoscimento ad un’idea di Paese basata sul merito, sul servizio, sulla responsabilità in nome del bene comune e della saldatura tra Istituzioni, società civile, Stato e comunità nazionale”.

– foto ufficio stampa Sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti –

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