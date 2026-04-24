ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia europea per la difesa (EDA) hanno firmato un accordo per individuare le lacune strategiche e tecnologiche nelle capacità europee di osservazione della Terra e per sviluppare una tabella di marcia a lungo termine a sostegno della sicurezza e della difesa.

L’accordo è stato firmato a Bruxelles, dal direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher e dal vicedirettore dell’EDA Anders Sjoborg.

Uno studio congiunto valuterà le esigenze attuali e future in materia di osservazione della Terra, individuerà le lacune critiche in termini di capacità e definirà le priorità di sviluppo tecnologico fino al 2040 e oltre, garantendo che l’Europa rimanga ben preparata in un contesto geopolitico sempre più complesso e instabile. Lo studio avrà una durata massima di 18 mesi.

– foto IPA Agency –

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